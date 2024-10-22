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以军称真主党财务高层命丧叙利亚

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（法新社耶路撒冷21日电） 以色列军方今天说，黎巴嫩真主党（Hezbollah）负责资金调度的新任指挥官在叙利亚遭「歼灭」。

以色列国防军（IDF）发言人哈加里（Daniel Hagari）在声明中表示，这名未公布姓名的指挥官执掌真主党4400部队（Unit 4400）。真主党背后有伊朗撑腰，而4400部队「负责将德黑兰（Tehran）石油销售的资金转移到真主党」。

4400部队负责将伊朗石油运送到叙利亚，然后销往黎巴嫩。哈加里说，它们价值「约数千万美元」。

哈加里还说，这名指挥官「几小时前」在叙利亚被「歼灭」。

哈加里表示，4400部队先前由柯瑟（Mohammed Jafar Ksir）领导，他也被称为萨拉（Sheikh Salah）。

哈加里说：「柯瑟多年来管理这个恐怖组织主要收入来源，直到我们10月初在黎巴嫩首都贝鲁特锁定攻击，将他歼灭。」

叙利亚国防部今天稍早宣布，以色列空袭叙利亚首都大马士革（Damascus）1辆汽车，造成2人死亡。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）指出，空袭目标是1名非叙利亚男子，当时他正在纪念辛瓦（Yahya Sinwar）的活动地点附近开车。辛瓦是巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）领袖，上周在加萨走廊（Gaza Strip）遭到以色列击毙。

自哈玛斯去年10月7日突袭以色列引发战争以来，哈玛斯的盟友真主党几乎每天都向以色列北部发射火箭，以示支持哈玛斯。

以色列近一个月以来持续发动地面攻势，盼将真主党赶出以色列北部边境，最近几天更加强打击真主党的财务。

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