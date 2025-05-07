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以色列人质协调员称仍24人活着

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（法新社耶路撒冷7日电） 美国总统川普昨天表示，被扣押在加萨走廊的以色列人质有21人仍然幸存，令家属为之震惊。以色列官员今天指出，仍有24名人质活着。

以色列人质和失踪人员协调员赫许（Gal Hirsch）在社群媒体平台X贴文表示，仍遭巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）扣押的59名人质其中24人活着、35人死亡，数字仍与川普上述谈话前一样。

他说：「我们一直在向所有被绑架者的家属更新我们所掌握、有关他们亲人的情资。」

川普昨天在白宫活动中说，1周前有24名人质还活着，但现在数字变成21人。

他说：「我说21人，截至今天是21人，有3人已经死亡。」他没有引述消息来源或提供更多细节。

川普的说法促使代表人质家属的团体要求以色列政府立即与他们分享所有新情资。

人质家属团体的发言人说：「总部再次呼吁总理停止战争，直到最后一名被绑架者返回。这是国家最紧迫、最重要的任务。」

根据以色列统计，哈玛斯2023年10月7日突击以色列南部期间，共劫持251名人质，并造成约1200人丧生，其中大部分是平民。

对大部分以色列人而言，人质的命运至关重要。随着战事拖延，这个问题在以色列社会引起的不安和分裂与日俱增。

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