以色列伊朗冲突升温 后续发展3方向一次看懂

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（法新社耶路撒冷4日电） 过去一周来，随以军攻击黎巴嫩、伊朗飞弹袭击以色列，加萨战争持续延烧，更高强度的中东冲突恐一触即发，影响范围可能持续扩大。法新社访问多名专家分析中东情势的后续发展。

●以色列会报复伊朗吗？

伊朗1日晚间对以色列发射约200枚飞弹，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）火速发声谴责，宣称：「伊朗今晚铸成大错，并将为此付出代价。」

巴黎智库「尚恩．乔瑞斯基金会」（Jean Jaures Foundation）中东问题专家哈尔法（David Khalfa）表示，考虑到伊朗这次攻击的规模不同以往，而且锁定敏感的军事设施作为攻击目标，以色列不得不作出回应。

这是伊朗第2次直接攻击以色列。分析人士预测，以军这次可能进行更大规模的回击。

以色列智库「国家安全研究所」（Institute for National Security Studies）伊朗问题专家希特里诺维奇（Danny Citrinowicz）表示，许多以色列人本周正在庆祝犹太新年，这次假期「可能不是报复的好时机」…但我认为也不会拖太久」。

●以色列有哪些选项？

据哈尔法所说，自伊朗发动攻击以来，以色列官员认为现在可能是「果断解决伊朗政权问题的历史性时机」。

以色列前总理班奈特（Naftali Bennett）是最早疾呼攻打伊朗核设施的人之一；以色列将伊朗核设施视为其生存的威胁。

不过，伊朗最为机密的核设施据信藏在地底深处，以色列可能无法打击到。

根据专家和以色列媒体报导，其他可能的反击行动还包括针对性暗杀、攻击伊朗工业设施或进行网路攻击。

哈尔法说，历经数十年紧张局势，以色列和伊朗如今「不再是低强度冲突，而是一场公开战争」，恐演变成一场「区域性消耗战」。

●伊朗和以色列真想开战吗？

希特里诺维奇说伊朗「至少在某种程度上，已经过深思熟虑。他们准备好了」，暗指德黑兰当局将会「迅速」对以色列报复做出反应。

国家安全研究所另一名伊朗问题专家夏因（Sima Shine）表示，伊朗拥有的破坏能力「毋庸置疑」，「他们可以发射超过200枚，甚至300枚飞弹，他们还有无人机」；她示警，还可能发生「海外恐怖攻击行动」，袭击以色列的外交使团或犹太社区中心。

华府智库「国际政策中心」（Center for International Policy）高级研究员图西（Sina Toossi）说，「现在一切都取决于以色列的回应，决定是否升级成一场区域战争」，尼坦雅胡和伊朗都正在进行「豪赌」。

随着紧张情势一次次升温，风险也随之攀升。然而，伊朗和以色列一再坚称，他们都不希望陷入冤冤相报的恶性循环。 希特里诺维奇指出，伊朗和以色列终将「寻求政治解决方案」，并可能获得美国和法国支持，尤其法国在前殖民地黎巴嫩的影响力有望在恢复区域和平方面发挥关键作用。