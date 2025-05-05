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以色列内阁批准扩大对哈玛斯攻势 包括攻占加萨

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（法新社耶路撒冷5日电） 以色列官员表示，安全内阁已批准1项计画，扩大在加萨走廊（Gaza Strip）的军事行动，其中包括「攻占」加萨，并要求居民撤离当地。

就在内阁会议「一致通过」这项计画前数小时，以国军方宣布向数万名预备役人员发出徵召令，以扩大在加萨走廊对抗伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）的攻势。

这名官员说：「计画包括攻占并掌控加萨，并将加萨居民向南迁移，以保护他们的安全。」

官员还说，以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正「持续推动」美国总统川普（Donald Trump）的提议，也就是让加萨居民自愿迁往约旦或埃及等邻近国家。

官员指出，这项计画还包括针对哈玛斯的「强力打击」，但他未进一步加以说明。

以色列国防军总参谋长萨米（Eyal Zamir）4日表示，军方将向数万名预备役人员发出徵召令，为接下来扩大加萨军事行动预做准备。

内阁会议也批准加萨「分配人道救援」的可能性。以国自3月2日开始全面封锁加萨地区。

内阁会议表示，加萨「目前粮食充足」，但人道组织和联合国机构都警告，封锁行动将对加萨的240万人口造成严重后果。

官员表示，内阁「以多数票通过必要时分配人道援助的可能性，以避免哈玛斯掌控物资，并摧毁其治理能力」。

以军自3月18日开始加强对加萨的空袭，并扩大当地的地面行动。

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