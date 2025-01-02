以色列前防长葛朗特与总理尼坦雅胡不合 辞国会议员

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷1日电） 以色列前国防部长葛朗特过去曾率以军攻打加萨走廊，但由于和以色列总理尼坦雅胡在极端正统犹太教男子徵兵等议题上意见相左，去年11月遭免职，他今天再宣布请辞国会议员。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）去年11月以「信任危机」为由，开除时任国防部长葛朗特（Yoav Gallant），并称两人在多项议题上意见分歧。

葛朗特今天发表电视声明指出：「我将向以色列国会（Knesset）议长提交我的辞呈」。几分钟后，他的办公室便发布一张葛朗特正在提交辞呈的照片。

葛朗特说：「我在以色列国防军（IDF）服务35年，在政府与议会工作10年…有时人们必须停下脚步，重新评估方向。」

但葛朗特矢言将续尽全力，「带我们遭绑架的子女们回家」。

尼坦雅胡和葛朗特在多项议题上看法分歧，特别是极端正统犹太教的男子是否免服兵役方面。

葛朗特一向大力倡导极端正统犹太教徒也应入伍，但尼坦雅胡希望能持续豁免政策，以防破坏他执政联盟中仰赖的宗教政党支持。

葛朗特在今天的声明中说：「我明白向（极端正统的）哈瑞迪教徒（Haredim）徵兵不仅仅是社会问题。它的的当务之急更是必要的安全与军事需求。」

葛朗特指出：「因此，我主张对所有义务服役者进行公平徵召。正因我坚持优先考量以色列的利益与以色列国防军需求，而被免除了国防部长职务。」