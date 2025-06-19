以色列医院遇袭 尼坦雅胡矢言伊朗将付沉重代价

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（法新社耶路撒冷19日电） 伊朗1枚飞弹今天击中以色列南部1座医院并造成严重破坏后，以国总理尼坦雅胡警告伊朗将为此「付出沉重代价」，以国国防部长卡兹已下令「加强打击」伊朗。

以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群平台X发文：「今天上午，伊朗的恐怖独裁者对位于俾什巴（Beer Sheva）的索罗卡医院（Soroka Hospital）及以色列中部的平民发射飞弹，我们将使德黑兰暴君付出沉重代价。」

以国国防部长卡兹（Israel Katz）谈到，伊朗轰炸医院是最严重的战争罪行之一，伊朗最高领导人哈米尼（Ali Khamenei）将因此受到究责。卡兹并说，他与总理已下令军方「加强空袭伊朗战略目标以及（伊朗首都）德黑兰的电力基础设施」，以消除对以色列的威胁，并撼动伊朗现行政权。

另一方面，以色列军方今天宣布，以军对伊朗发动夜袭期间击中位于阿拉克（Arak）的1座「闲置核子反应炉」，且再次攻击伊朗纳坦兹（Natanz）核设施。

以色列军方声明指出：「击中伊朗阿拉克地区的核子反应炉，包反应炉核心密封结构，这是钸生产过程中的关键组件。」

声明提到，空袭当地是为了「防止反应炉重启、用于发展核武」。

声明还说，以色列空军击中纳坦兹地区1处核武发展设施。

伊朗外交部副部长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）今天则警告美国，不要透过介入战争支持盟友以色列；他并说，伊朗已做好准备，在战事升级的情况下采取必要手段教训入侵者，同时捍卫国家安全和国家利益。

加里巴巴迪说：「我军决策者自然会考虑所有必要选项。」