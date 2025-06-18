以色列启动计画接回受困海外公民

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（法新社耶路撒冷18日电） 以色列和伊朗冲突导致航班取消，估计最多有15万名以色列公民因此滞留海外。以色列机场当局指出，搭载受困海外以色列公民的首个航班今天降落特拉维夫东南郊班古里昂机场。

声明指出：「安全返国行动（Operation Safe Return）首个班机刚才降落班古里昂机场（Ben Gurion Airport）。」声明并说，这项由国营以色列航空（EL AL Israel Airlines）执行的任务，将以色列公民从赛普勒斯拉纳卡（Larnaca）接回。

以色列和伊朗展开历来最激烈对抗之际，以色列交通部长芮格夫（Miri Regev）昨天表示，估计有10万至15万名以色列公民因此滞留海外。 交通部表示，以色列所有商业飞机都已撤离出境，以避免在战火中受损。 上周暂停航班的以色列航空指出，自今天起启动「救援航班」，飞机将从拉纳卡、雅典、罗马、米兰和巴黎等地起飞。 以色列廉价航空阿基亚航空公司（Arkia）也宣布本周将以特别航班接以色列公民回国。

根据机场当局今天的声明，这项接公民安全返国任务「根据风险等级和当前安全评估分阶段进行，特别着重乘客、机组员和飞机的安全」。 基于「当前安全情势」的考量，声明中敦促民众不要前往班古里昂机场迎接抵达的亲友，也不要叫车接机。