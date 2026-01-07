以色列启动邻约旦边界排雷作业 为建新防御设施做准备

（法新社耶路撒冷7日电） 以色列国防部今天表示，已开始在约旦边界展开排雷行动，作为兴建新边境设施的一部分，目的是阻止武器走私。

国防部在声明中指出：「总计约有500枚自1960年代末即埋设于此的老式反坦克地雷被销毁。」

国防部释出的画面显示，工人在约旦河谷（Jordan Valley）沿着现有边境围篱架设爆破装置，并引爆地雷。

先前国防部曾表示，新的边境设施将横跨约500公里，从以色列并入的叙利亚南部戈兰高地（Golan Heights）延伸至以色列南端的撒玛尔沙地（Samar Sands）。

工程首阶段将聚焦于约旦河谷，包括自1967年以来由以色列占领的约旦河西岸地区（West Bank）。

目前，几乎整个约旦河西岸与以色列的交界都有设施分隔，其中部分区域已兴建八公尺高的混凝土墙。

2025年12月，约旦边界区域正式启动施工时，负责该项目的国防部官员奥菲尔（Eran Ofir）少将说，完工后将是一道「智慧边界」。

他说，该设施将包含「实体围栏及监控系统、雷达、摄影机，以及先进通讯设备」。

目前，从约旦河西岸的90号公路沿线可见到设有感测器的简易围栏，标示出与约旦的分界。

边境设施规划于2024年11月展开，当时国防部长卡兹（Israel Katz）刚宣誓就任。

卡兹在2025年5月该项目正式获批准后表示，设施建设是「针对伊朗试图将东部边界变成新恐怖战线的关键战略举措」。

卡兹及其他以色列政界人士指控伊朗通过约旦边界走私武器，供应给约旦河西岸难民营内的巴勒斯坦激进团体。（编译：陈政一）