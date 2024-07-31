以色列在贝鲁特发动空袭 击毙真主党军事指挥官

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（法新社耶路撒冷30日电） 以色列军方指控舒库尔（Fuad Shukr）须对戈兰高地（Golan Heights）火箭袭击负责，今天派战机在贝鲁特「消灭」这位真主党（Hezbollah）最高阶军事指挥官。

以军声明指出：「以色列空军战机在贝鲁特地区，消灭真主党最高阶军事领袖、暨这个恐怖组织战略首长舒库尔。」

以军发言人哈加里（Daniel Hagari）在另外的声明指出：「舒库尔是真主党对迈季代勒沙姆斯（Majdal Shams）屠杀事件的指挥官，真主党27日傍晚发射伊朗制Falaq-1火箭，直接攻击以色列北部一处足球场，造成12名儿童丧生。」

「舒库尔是真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）得力助手和顾问，策划指挥攻击行动。」

以军指出，自加萨战争爆发以来，舒库尔即指挥真主党对以色列发动攻击。

以军表示，真主党大部分最先进武器都是由他负责，包括精准导向飞弹、巡弋飞弹、反舰飞弹、长程火箭和无人机（UAV）等。

哈加里还说、尽管以色列想结束敌对行动，不与真主党发生更广泛战斗，但以军已准备好应对「任何情况」。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）