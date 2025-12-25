以色列宣示十年内投资3.46兆 强化自主国防力量

（法新社耶路撒冷24日电）以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列未来十年将投资1100亿美元（约新台币3兆4597亿元），发展自主军工产业。

尼坦雅胡在以色列南部一座空军基地举行的军事仪式中发表演说时指出：「我已经批准未来十年间投入总额3500亿谢克尔（shekel，约1100亿美元），为以色列建立自主军工产业。」

他说，发展本国军事工业将有助于提升国家安全。「我们希望减少对任何一方的依赖，即使朋友也如此。我们国防工业中最杰出的人才正在勤奋研发将会保证以色列在未来战场上取得优势的武器系统。」

拜以色列与美国间长期存在国防合作协议所赐，以色列军队使用的军事装备大多来自美国。

根据美国国会的统计数据，华府2025年向以色列提供了33亿美元军事资助，以及5亿美元飞弹防御合作经费。

经长达2年在不同战线上多头开战，以色列的军事资源已然吃紧。有些国家为抗议加萨攀升的死亡人数而停止军售，或在战争不同阶段祭出限制措施。

根据以色列政府的数据，2026年以色列将把约16%的公共预算投入国防，约为350亿美元。这在总预算2080亿美元中占很大比重。

与哈玛斯（Hamas）的战争于2023年10月爆发之前，以色列的国防预算约为204亿美元。