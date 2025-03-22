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以色列对黎巴嫩发动更多袭击 至少8人亡

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（法新社贝鲁特22日电） 以色列今天以遭到黎巴嫩政治与军事组织真主党跨境火箭袭击为由，对黎国先后发动两波攻势，造成当地至少8人死亡。真主党则否认跟稍早的跨境火箭袭击有关。

以色列国防部表示，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与国防部长卡兹（Israel Katz）下令，「针对位于黎巴嫩的数十个真主党（Hezbollah）目标展开第2波攻击」。这是以黎两国自去年11月27日停火以来最大规模行动升级。

以色列军方指出，第2波攻击是为「回应以色列遭到火箭袭击，也是延续今天上午第1波（对黎巴嫩南部）的攻击」。

黎巴嫩官媒国家通讯社（NNA）报导，黎国南部城镇图蓝（Touline）白天遭以色列攻击，5人因此丧命，其中包含1名女孩。

国家通讯社稍后提到，以色列攻击泰尔市（Tyre）导致3人丧生、多人受伤。泰尔市是以方打击黎巴嫩南部与东部的第2波攻势目标。

一名安全部门消息人士告诉法新，一位真主党官员是以色列袭击泰尔市的目标，但并未证实此人是否已被击毙。

协助斡旋以黎停火的法国谴责火箭袭击行动，也敦促以色列展现「克制」。约旦则呼吁国际社会立即采取行动，「阻止以色列侵略黎巴嫩」。

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