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以色列技术性停火 加萨迎来罕见相对平静一天

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（法新社加萨走廊16日电） 联合国一再警告加萨可能爆发饥荒后，以色列军方宣布每天将在加萨南部部分地区实施技术性停火，好让更多援助物资进入加萨，加萨今天迎来数月来相对平静的一天。

哈玛斯统治的加萨民防机构发言人巴萨（Mahmud Basal）告诉法新社：「与前几天相比，今天，也就是伊斯兰教宰牲节（Eid al Adha）首日，我们迎来近乎平静的一天，加萨（Gaza）各地普遍平和。」

他说，但也有些例外，包括在加萨市舒贾亚（Shujaiya）和泽图恩（Zeitun）地区的「一些目标」，以及以色列对加萨南部拉法（Rafah）的炮击。

人在加萨北部和中部的法新社记者说，今天上午没有发生战斗，但拉法遭遇一些炮击和至少一次攻击，加萨中部则在傍晚遭遇一次空袭。

法新社照片显示，在针对布赖吉难民营（Bureij）的攻击中，有儿童受伤和死亡。当救护车抵达加萨中部城市迪尔巴拉（Deir al-Balah）一间医院时，医护人员迅速替伤者进行胸部按压与人工呼吸。

以色列军方在声明中强调，「加萨走廊南部并未停止敌对行动」，并表示有1名军人今天在南部的战斗中死亡。

以军宣布白天在拉法地区「局部、战术性暂停军事活动」的前一天，有8名以色列军人在这座加萨南部城市附近的一场爆炸中死亡，另外还有3名军人在其他地方丧命。

这是以色列军队在与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）长达8个多月的战争中，所遭受的一次严重折损。

30岁的加萨市居民古拉（Haitham al-Ghura）说：「从今天早上开始，我们突然感受到宁静，没有枪声或爆炸声…感觉好奇怪。」

联合国人道事务协调厅（OCHA）发言人莱克（Jens Laerke）也说，联合国乐见以色列的举措，尽管「这尚未转化为向有需要的人提供更多援助」。（译者：林沂锋/核稿：刘文瑜）

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