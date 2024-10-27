以色列报复攻击 国际反应一次看

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（法新社巴黎26日电） 以色列今天对伊朗各地军事目标发动致命报复攻击之后，穆斯林国家指责以色列加剧冲突，美国和英国则呼吁「缓和局势」。

以色列飞机攻击伊朗多个地区的军事基地、飞弹发射场和其他系统，以报复本月稍早的飞弹攻击。伊朗表示，两名士兵在攻击中死亡。

以下是各国反应：

●美国

美国今天敦促伊朗停止攻击以色列，以结束这种战事循环，「不要让局势进一步升级」。

国家安全会议（National Security Council）发言人塞维特（Sean Savett）告诉记者，以色列的「回应是在行使自卫权，特别避开人口稠密地区，仅聚焦军事目标」。

「我们的目标是加快外交努力，并降低中东地区的紧张局势。」

●英国

英国首相施凯尔（Keir Starmer）呼吁「缓和局势」，还说伊朗不应对以色列的攻击做出回应。

「我认为我们必须非常清楚地表明，以色列确实有权自卫，但我们一直在敦促各方克制，这就是为什么我今天讲很白，伊朗不应该做出回应。」

●沙乌地阿拉伯

沙乌地阿拉伯谴责以色列，并警告不要进一步扩大中东冲突。

沙国外交部表示，「沙乌地阿拉伯对以色列的攻击表示谴责」，重申「拒绝该地区冲突升级的坚定立场」，因为这威胁到中东国家和人民的安全与稳定。

●叙利亚

叙利亚「声援」盟友伊朗，叙国外交部表示支持「伊朗自卫、保护其领土和公民生命的合法权利」。

●伊拉克

伊拉克指责以色列扩大中东冲突，并谴责全球不采取行动。

●约旦

约旦表示，这次攻击「违反国际法和（伊朗）主权，并导致局势危险升级，导致该地区紧张局势加剧」。

外交部发言人库达（Sufyan Qudah）呼吁国际社会「担起责任，立即采取措施制止以色列对加萨、约旦河西岸和黎巴嫩的侵略，作为减少局势升级的第一步」。

●巴基斯坦

巴基斯坦谴责以色列的攻击，称其对中东冲突升级负有「全部责任」。

外交部在声明中表示：「这些攻击破坏地区和平与稳定之路，并导致本已动荡的地区局势危险升级。」

●哈玛斯

在加萨与以色列交战、并得到伊朗支持的巴勒斯坦伊斯兰运动「哈玛斯」猛烈批评以色列。

哈玛斯在声明中表示：「我们以最强烈的措辞谴责犹太复国主义对伊朗伊斯兰共和国的侵略，还锁定多个省份的军事基地」。声明指出，此举「公然侵犯伊朗主权，并导致局势升级，威胁区域安全」。