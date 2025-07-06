以色列拒哈玛斯修改停火协议 仍将派员赴卡达谈判

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（法新社耶路撒冷5日电） 以色列总理尼坦雅胡表示，在巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯宣布准备好「立即」展开谈判后，他将派遣团队前往卡达，商谈加萨停火及人质释放事宜。

然而，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以方「无法接受」哈玛斯（Hamas）在停火协议草案所提的修改意见。

尼坦雅胡办公室发布声明表示：「根据情势评估，总理尼坦雅胡已指示接受『近距离间接会谈』（proximity talk）的邀请，并指示根据以方先前同意的卡达提案，持续针对人质问题进行接触。」

经卡达和埃及斡旋、有美方支持的这份草案，内容包括加萨（Gaza）展开60天停火，期间哈玛斯将释放10名生还人质和数具人质遗体，藉此取以色列释放境内关押的巴勒斯坦人。

不过，两名熟悉谈判内容的巴勒斯坦人表示，哈玛斯同时要求对以色列撤军设下特定条件，对谈判期间不得重启战火提供保证，并恢复由联合国主导的援助分配机制。

美国总统川普在总统专机空军一号（Air Force One）被问及哈玛斯的回应时表示：「这很好，他们还没向我简报。我们必须结束这件事，必须对加萨采取行动。」

哈玛斯4日晚间宣布，已准备好「立即」就美国推动的加萨停火提案展开会谈。

川普再度尝试结束以哈之间历时近21个月的加萨战争；尼坦雅胡预计7日前往华府拜会川普。

川普矢言对尼坦雅胡采取强硬态度，并希望继伊朗和以色列停火后乘胜追击，在饱受摧残的加萨达成停火。