以色列拦截叶门飞弹 扩大加萨地面军事行动

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（法新社加萨市20日电） 以色列军方通报拦截来自叶门的飞弹，以及巴勒斯坦武装团体哈玛斯声称他们向特拉维夫发射火箭后，以色列军方今天扩大加萨全境的地面行动。

以色列本周在加萨恢复空袭和地面行动，导致平民死亡人数持续攀升，对此哈马斯首次以发射火箭作为军事回应。

加萨停火协议元月19日生效，而以色列这次的攻势引发广泛谴责，并粉碎饱受战火蹂躏的这片土地自停火以来相对稳定的局面，延长停火协议的谈判陷入僵局，以色列18日恢复对加萨的密集轰炸。

以色列国家安全局局长巴尔（Ronen Bar）今天遭到解职。数天前，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）说他不再信任巴尔；本月稍早一份关于2023年10月7日哈玛斯攻击事件的报告所引发的后续风波可能也有影响。

以色列军方晚间说，部队已于加萨最南端、靠近埃及边境的城市拉法（Rafah）的沙布拉（Shabura）地区「展开地面行动」。

军方在声明中说：「部队瓦解…恐怖主义基础设施，这是地面行动其中一环」军方还说：「部队正于加萨北部和中部持续推进地面行动。」

加萨民防局说，自18日以来已504人丧生，其中190多人不满18岁。

这是自17个多月前哈玛斯袭击以色列致使战争爆发以来，最惨重的伤亡之一。（译者：林沂锋/核稿：曹宇帆）