以色列暂停战斗首日 加萨援助机构发送逾百车粮食
（法新社耶路撒冷28日电） 以色列军方昨天起在加萨3个指定区域「战术性暂停」军事行动，以色列当局今天表示，暂停部分战斗首日，联合国（UN）和援助机构在加萨发送超过120辆卡车的粮食。
以色列国防部人道单位「领土内政府活动协调局」（COGAT）在社群平台X贴文表示：「联合国及国际组织昨天集配超过120辆卡车（的粮食援助物资）。」
以色列昨天展开有限度的「战术性暂停」军事行动，让联合国与援助机构应对加萨（Gaza）日益严重的饥饿危机，约旦与阿拉伯联合大公国也开始对加萨空投粮食。
加萨正面临近2年战争所导致的严重人道困境，且以色列今年3月至5月全面封锁援助后，情况更加严重。封锁解除后，送进加萨的援助物资仍远少于援助团体表示需要的量。
联合国世界粮食计划署（World Food Programme）指出，1/3加萨居民已断粮多日，有47万人正在忍受「饥荒般的状态」。
以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）坚称他的政府不是此困境的谴责对象，他控诉联合国「捏造关于以色列（封锁援助）的藉口与谎言」，并表示「存在安全路线」可递送援助。
他补充道：「一直都有这类路线，但今天我们透过官方宣布（此消息）。未来不会再有更多藉口了。」
随着国际加大力道施压尼坦雅胡，以防止加萨大规模饥饿，以色列当局宣布战术性暂停军事行动。
联合国负责援助事务的主管佛莱彻（Tom Fletcher）乐见以色列的决定，表示他的团队会「把握机会竭尽所能地接触挨饿民众」。