以色列最年幼人质与母亲和兄长安葬

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（法新社以色列里雄莱锡安26日电） 数以千计以色列民众今天手持国旗和橙色气球，为获释人质毕巴斯的妻子和两名稚子送葬。遭到挟持在加萨走廊期间遇害的他们，已经成为以色列人质苦难的象徵。

巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日突袭以色列南境期间绑架这一家4口，包括丈夫毕巴斯（Yarden Bibas）、妻子希利（Shiri Bibas），以及他们时年4岁和9个月的儿子艾利尔（Ariel Bibas）和克菲尔（Kfir Bibas）。

哈玛斯上周将希利、艾利尔和克菲尔的遗体归还以色列，作为停火协议一部分。这纸协议使得加萨走廊（Gaza Strip）进行超过15个月的战斗得以暂停。

当黑色车队穿过以色列中部城市里雄莱锡安（Rishon LeZion）时，哀悼的人群低声唱着以色列国歌。3名人质将在此安息。

数以千计人群在尼尔奥兹集体农场（Kibbutz Nir Oz）附近通往左哈尔（Zohar）的道路上列队送葬。希利、艾利尔和克菲尔的私人葬礼稍后将在左哈尔举行。毕巴斯一家遭到哈玛斯挟持之前就住在这座农场。

72岁退休教师阿维多夫 (Ayala Schlesinger Avidov) 接受法新社访问时激动地说：「我认为，毕巴斯一家就像是自2023年10月7日以来，发生在我们身上一切的象徵。」