以色列矢言铲平黎南民宅 命军方全力扫除威胁

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（法新社贝鲁特19日电） 以色列表示，尽管以黎已停火，军方仍受命全力扫除黎巴嫩境内威胁，并矢言铲平据称被真主党所用的民宅。黎巴嫩国营媒体报导，相关拆除行动今天正在进行。部分流离失所的居民正赶回黎巴嫩南部的家园，但也有人对于以黎停火协议能否落实感到不安。

在迪宾村（Dibbine），法新社记者目睹一名男子正在查看房屋受损情况，人们在断垣残壁旁穿梭走动。

在斯利法村（Srifa），另一名记者看到居民陆续返回村庄，并从车上卸下床垫和洗衣机等生活用品。

在其他地方，也有记者看到民众回家取走财物后，随即又动身离开。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）表示，他与总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已令军方「采取全力行动」，无论在地面或空中，即便处于停火期间，也须扫除一切威胁，确保以军在黎巴嫩境内的安全。

他指出，军方也接获命令，须拆除所有设有「诡雷」的建筑或道路，并铲平边境前线村庄中，所有实际作为真主党军事据点的房屋。

黎巴嫩国家通讯社（NNA）今天报导：「以色列敌军仍持续摧毁班特吉贝尔（Bint Jbeil）残存的房屋」。以黎停火前，班特吉贝尔镇是以军与真主党的激战地。