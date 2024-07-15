以色列空袭加萨南部 哈玛斯：正退出停火谈判

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（法新社巴勒斯坦领土加萨走廊14日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）官员今天表示，在以色列对哈玛斯军事领袖戴夫发动攻击后，哈玛斯正退出加萨停火谈判。

另一名哈玛斯官员告诉法新社说，以色列昨天炮轰加萨南部难民营地，并说袭击目标是哈玛斯军事领袖戴夫（Mohammed Deif），但轰炸之后，戴夫仍在「直接、有效地监管」行动。

哈玛斯另一高层官员表示，由于以色列的「屠杀举动」且一再拖延停战谈判，哈玛斯正在退出谈判。

哈玛斯治下的加萨走廊卫生部表示，以色列对马瓦希（Al-Mawasi）发动攻击，至少造成92人死亡，其中半数是妇孺，另有300人受伤。马瓦希位于地中海岸，被指定为「安全区」。

官员表示，哈玛斯驻卡达的政治主管哈尼雅（Ismail Haniyeh）向国际调停人表示：「由于（以色列）占领不具正当性，且一再拖延和阻挠政策，又屠杀手无寸铁的百姓，哈玛斯决定中止停战谈判。」

这位官员引述哈尼雅的话说，当以色列政府「表现出对停火协议及换囚的认真态度时」，哈玛斯就「准备好恢复谈判」。

在美国的支持下，卡达和埃及已就谈判居中斡旋数个月，但都未能终止战争。（译者：纪锦玲）