以色列轰垮加萨海岸咖啡馆 网路纷悼罹难者

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（法新社加萨市2日电） 巴勒斯坦自治区加萨市一处知名海滨咖啡馆毁于以色列的轰炸，1名记者与1名艺术家在这场攻击中丧命后，社群媒体上纷纷有人悼念罹难者。

法新社的画面显示，这间咖啡馆al-Baqa昨天被轰炸过后，瓦砾堆血迹斑斑，炸裂的木板与倾倒的塑胶椅散落一地，破烂的布幔随着海风飘动。

加萨走廊（Gaza Strip）被战火摧残逾20个月后，这场袭击再次引发一波悼念潮，社群媒体上出现许多悼念死者的发文。

年轻女艺术家萨米（Amina al-Salmi）在这场轰炸中殒命，她两位朋友在社群媒体Instagram（IG）发文悼念说：「加萨失去一名少见的天才。世界失去美丽与希望。」

其他人也向另一名死者阿布哈塔布（Ismail Abu Hatab）致哀，他的朋友说他生前是一名记者与摄影师。

阿布哈塔布下葬前的祈祷仪式上，在场悼念人士将他的记者背心放到他胸前。这是巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日突袭以色列后，战事爆发以来，当地人替许多丧命的巴勒斯坦记者送葬时常做的事情。

加萨民防局指出，这场轰炸造成24人罹难，其中包含萨米与阿布哈塔布。

合伙经营这间咖啡馆的巴卡（Maher al-Baqa）告诉法新社，「这边是加萨滨海最有名的咖啡馆之一，先前常常聚集受教育的青年、记者、艺术家、医师、工程师与辛勤工作的人」。他也说：「以色列背叛这些人，在没正当理由的情况下轰炸这个地方。」

以色列军方告诉法新社，他们「打击了数名哈玛斯恐怖分子」，且「已采取措施，以减少伤害平民的风险」，并称正在调查这起事件。