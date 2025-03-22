以防长扬言并吞加萨部分地区 逼哈玛斯释放人质

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（法新社耶路撒冷21日电） 以色列国防部长卡兹（Israel Katz）今天扬言，巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）若不释放剩余关押在加萨走廊（Gaza Strip）的以色列人质，他们就要并吞加萨走廊部分地区。

以色列本月18日恢复空袭加萨走廊，破坏这个饱受战火蹂躏的巴勒斯坦自治区自1月19日停火协议生效以来相对的平静。

知悉停火谈判的巴勒斯坦消息人士今晚告诉法新社，哈玛斯已收到埃及和卡达调停人员提案，内容提到「根据协定的时程」恢复停火以及互换人质和囚犯。

消息人士说，这项提案「包含人道援助进入」加萨走廊。以色列自本月2日以来封锁通道。

以哈第1阶段停火协议本月1日到期，以色列以间接谈判后续停火卡关为由恢复大规模轰炸加萨。

加萨民防局表示，以色列今天空袭造成11人丧生，包括黎明前空袭夺3命，白天再酿8死。

加萨民防局昨天说，自以色列恢复轰炸以来已有504人丧生。

卡兹今天在声明中说：「我下令（军队）攻占更多加萨地区…哈玛斯愈不愿释放人质，将失去愈多地盘，以色列将会并吞这些地区。」

卡兹也扬言，要是哈玛斯不从，以色列将会「扩大加萨周围缓冲区，藉由永久占领保护以色列平民区和军人」。