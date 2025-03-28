伊斯坦堡市长被捕引发抗议 美国关切土耳其局势

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（法新社迈阿密27日电） 土耳其有关当局镇压因反对伊斯坦堡市长被捕而掀起的抗议活动，美国国务卿卢比欧今天对土耳其局势稳定性表达关切，同时表示华府希望与土耳其总统艾尔段合作。

卢比欧（Marco Rubio）在从苏利南共和国飞往美国佛罗里达州迈阿密途中告诉媒体：「我们正在关注。我方已表达关切。我们不希望在任何与我们如此亲密的盟国，看到治理上出现这样的不稳定局面。」

卢比欧说，美国总统川普「首度执政时曾与艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）建立非常良好的工作关系。他们希望能重启这种关系」。

他说：「他们是北大西洋公约组织（NATO）盟国。我们希望与他们在叙利亚和其他地方合作。」

卢比欧25日曾在华府与土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）会面。美国国务院事后发表声明说，针对伊斯坦堡市长遭羁押引发的抗议浪潮，尽管土耳其淡化此事，卢比欧仍对土耳其处理抗议活动方式表达关切。

卢比欧向媒体证实，他在与费丹会晤时的确表达关切。他说，他听了土耳其政府对逮捕伊斯坦堡市长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）的说法，但也了解反对派认为此举具有政治动机的论点。伊玛莫鲁被视为艾尔段的头号政敌。

卢比欧没有直接回应土耳其打压国际媒体的问题，包括土耳其驱逐一名英国广播公司（BBC）特派记者以及逮捕一名法新社记者，卢比欧表示他还在了解相关细节。