伊斯坦堡市长被捕引发示威 土耳其警方拘留逾1100人

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（法新社伊斯坦堡24日电） 土耳其官员今天表示，自总统艾尔段主要政治对手伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）被捕，引发该国近年最严重的示威抗议以来，警方已拘留超过1100人，其中包括多名媒体记者。

53岁前伊斯坦堡市长伊玛莫鲁上周被捕后，伊斯坦堡出现示威活动，随后活动蔓延至土耳其全国81省中的55省，期间传出有民众与镇暴警察发生肢体冲突。

伊玛莫鲁被捕也引发国际社会谴责。德国称此举「完全不能接受」。

外界普遍认为，拥有高人气的伊玛莫鲁是当前唯一有能力在大选中击败艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的政治人物。艾尔段掌权已逾20年。

在短短4天内，伊玛莫鲁因贪腐和恐怖主义调查而遭到逮捕、讯问和拘留，还被解除市长职务。

伊玛莫鲁隶属的共和人民党（CHP）23日举行党内初选。他是初选中唯一的候选人，隔日获该党正式提名为2028年总统大选候选人。这场初选除允许170万党员投票，还开放党员以外的民众参加，结果总共吸引1500万人投票。

媒体暨法律研究协会（Media and Law Studies Association）发布声明称，土耳其警方今天稍早拘留了10名本国籍记者，包括1名法新社摄影师，理由是他们「报导抗议活动」。

该协会指出，被拘留的多数记者都报导了数以万计民众昨夜在伊斯坦堡市政厅外围的大规模示威行动。

伊玛莫鲁的妻子狄勒克（Dilek Kaya Imamoglu）在社群媒体X发文说，警方「对新闻工作者和记者的所做所为与自由息息相关。没有人能对此保持沉默。」

土国内政部长耶里卡亚（Ali Yerlikaya）表示，自本月19日爆发示威活动以来，警方以「非法活动」为由拘留了至少1133人。