伊斯坦堡市长遭捕 土耳其数千民众寒风中抗议

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（法新社伊斯坦堡19日电） 土耳其警方今天以涉嫌贪污与恐怖组织的罪名为由，拘留伊斯坦堡市长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu），引发反对派怒火，抨击这是一次出于政治动机的「政变」。

隶属「共和人民党」（CHP）的伊玛莫鲁是总统艾尔段（Tayyip Erdogan）主要政治对手，「共和人民党」近日将提名伊玛莫鲁为2028年总统大选的候选人。

伊玛莫鲁普遍被认为是艾尔段的最大劲敌，艾尔段担任总统前也做过4年伊斯坦堡市长，批评人士因此认为伊玛莫鲁成为越来越多罗织罪名的司法调查目标。

伊玛莫鲁在被带走前在社群媒体X表示，数百名警察参与黎明前对他家的突袭，当局随后短暂封锁社群网络。

「共和人民党」领导人欧泽（Ozgur Ozel）在市政厅发表演讲时表示：「所发生之事是一场未遂政变。」

「伊玛莫鲁作为候选人的自由并未被剥夺，被剥夺的是这个国家选举他的自由。」

伊斯坦堡市长夫人迪列卡．伊玛莫鲁（Dilek Kaya Imamoglu）矢言抗争，称这是「一次有针对性的政治行动，目的是消灭土耳其未来的总统。这是对国家的直接打击，我们将奋起反抗」。

数以千计民众今天晚上在寒风中聚集市政厅前，高呼「艾尔段，独裁者！」以及「伊玛莫鲁，你并不孤单！」

数百人稍早聚集在关押市长的警察局外，自称库尔泽（Kurzey）的店主说：「这家伙和他的肮脏团队，每次见到有实力的人就会惊慌失措，然后干出违法勾当。」库尔泽指的是自2003年执政的艾尔段与「正义发展党」（AKP）。

63岁的尤迪兹（Hasan Yildiz）叹息道：「过去发动政变的是士兵，今天则是政客。」

土耳其司法部长屯奇（Yilmaz Tunc）表示，伊玛莫鲁因「涉嫌协助和教唆恐怖组织」而受调查，指的是遭查禁的「库德工人党」（PKK）。

今天稍早已有80多人被捕，另有约20人仍在追缉，其中大部分都属于「共和人民党」。

土耳其自2016年流产政变以来，当局经常将目标对准记者、律师和民选政治人物。

近几个月当局的打压愈演愈烈，10多名反对派市长的职务遭免除，并采取行动针对任何被认为是反对派的人物。