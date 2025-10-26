伊斯坦堡市长遭间谍罪调查 支持者抗议

（法新社伊斯坦堡26日电） 土耳其伊斯坦堡系狱市长伊玛莫鲁今天为新遭控的间谍案出庭接受讯问，约上千名支持者聚集法院外抗议。

这项调查是当局针对高人气市长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）采取的最新行动。他遭控贪腐而于3月间被捕后一直遭到关押。

批评政府人士认为，伊玛莫鲁被捕是出于政治考量。身为主要在野党共和人民党（CHP）2028年总统大选候选人的他被视为唯一有可能在选举中击败总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的人选。

根据媒体报导，伊玛莫鲁于上午稍晚时被带到恰拉扬（Caglayan）法院，但5小时后才开始接受讯问。

他在一份土耳其媒体间广为流传的声明中否认指控。

伊玛莫鲁说：「我与情报机构或其雇员毫无关联，也一无所知。」他形容针对自己的指控「荒谬」。

「我认为我正面对一项阴谋论，说我烧了罗马城还比较真切。」

共和人民党主席欧泽（Ozgur Ozel）在法院外向约千名高喊口号、吹哨、挥舞旗帜的群众发表谈话时，数以百计镇暴警察在一旁戒备。

欧泽谈到伊玛莫鲁时表示：「他们说他是小偷，却无法成立；说他贪腐，还是行不通；又指控他支持恐怖主义，还是说不过去。」

欧泽激昂说道：「现在他们使出最后一招，想要诬指他是间谍。真丢脸！」