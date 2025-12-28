伊朗总统控美以欧发动「全面战争」：意在击垮我国

（法新社德黑兰27日电） 伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）在今天刊出的专访中表示，美国、以色列与欧洲正对伊朗发动「全面战争」。

在以色列与美对伊朗发动攻击半年后，裴泽斯基安接受最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的官网访问时说：「我认为，我们正与美国、以色列和欧洲处于全面战争状态。他们想让我们的国家屈服。」 法国、英国和德国是9月联合国恢复对伊朗核计画制裁的幕后推手。 他还说：「这场战争比当年伊拉克对我们发动的战争更为惨烈。仔细来看，现在的情况更加复杂且艰难。」他所指的是1980年至1988年间造成数十万人丧生的两伊战争。

美国及其盟友指控伊朗企图取得核武，但德黑兰方面一再否认这项说法。 以色列与伊朗这对宿敌于6月爆发为期12天的战争。起因是以色列对伊朗军事基地、核设施以及平民区发动前所未有的攻击。根据伊朗当局，这波攻击造成逾1000人伤亡。 美国随后加入行动，轰炸伊朗3座核设施。华府的介入使得4月开始与德黑兰进行的核计画谈判中断。 自1月重返白宫以来，美国总统川普重启他在首个任期内对伊朗实施的「极限施压」政策。这包括旨在瘫痪伊朗经济，并切断伊朗在全球市场石油收入的额外制裁措施。