伊朗批川普12国旅行禁令 反映种族主义心态

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（法新社德黑兰7日电） 德黑兰当局今天谴责美国对伊朗及其他11个大多数为中东或非洲国家的公民实施旅行禁令，称华盛顿的决定是「种族主义心态」的表现。

美国总统川普4日签署行政命令，恢复与其第1任期旅行禁令类似的全面性限制措施。在科罗拉多州一场亲以色列集会遭到汽油弹袭击后，川普以国家安全为由宣布这项禁令。

伊朗外交部负责海外侨民事务的官员哈希米-拉加（Alireza Hashemi-Raja）说，这项将于9日生效的措施是「美国政策制定者中的至上主义和种族主义心态主导的明显迹象」。

他还在伊朗外交部发布的声明中说，这项决定「表明美国决策者对伊朗人和穆斯林人民的深切敌意」。

除了伊朗，美国的禁令还针对来自阿富汗、缅甸、查德、刚果共和国、赤道几内亚、厄利垂亚、海地、利比亚、索马利亚、苏丹与叶门的国民。而从另7国入境的民众，包括从蒲隆地、古巴、寮国、狮子山、多哥、土库曼与委内瑞拉，将受到部分限制。

1979年伊朗伊斯兰革命（Islamic Revolution）后不久，伊朗与美国断绝外交关系，两国从此关系陷入紧张。

美国拥有伊朗境外最大的伊朗人社区。根据伊朗外交部数据，2020年，美国境内约有150万伊朗人。