The Swiss voice in the world since 1935
登录

伊朗批川普12国旅行禁令 反映种族主义心态

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社德黑兰7日电） 德黑兰当局今天谴责美国对伊朗及其他11个大多数为中东或非洲国家的公民实施旅行禁令，称华盛顿的决定是「种族主义心态」的表现。

美国总统川普4日签署行政命令，恢复与其第1任期旅行禁令类似的全面性限制措施。在科罗拉多州一场亲以色列集会遭到汽油弹袭击后，川普以国家安全为由宣布这项禁令。

伊朗外交部负责海外侨民事务的官员哈希米-拉加（Alireza Hashemi-Raja）说，这项将于9日生效的措施是「美国政策制定者中的至上主义和种族主义心态主导的明显迹象」。

他还在伊朗外交部发布的声明中说，这项决定「表明美国决策者对伊朗人和穆斯林人民的深切敌意」。

除了伊朗，美国的禁令还针对来自阿富汗、缅甸、查德、刚果共和国、赤道几内亚、厄利垂亚、海地、利比亚、索马利亚、苏丹与叶门的国民。而从另7国入境的民众，包括从蒲隆地、古巴、寮国、狮子山、多哥、土库曼与委内瑞拉，将受到部分限制。

1979年伊朗伊斯兰革命（Islamic Revolution）后不久，伊朗与美国断绝外交关系，两国从此关系陷入紧张。

美国拥有伊朗境外最大的伊朗人社区。根据伊朗外交部数据，2020年，美国境内约有150万伊朗人。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
28
52 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
10
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
12
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团