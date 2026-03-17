伊朗持续攻击波湾国家 阿布达比1死

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（法新社阿布达比17日电） 伊朗持续对波斯湾国家发动攻击。官方表示，今天在阿拉伯联合大公国首都阿布达比，一枚遭拦截飞弹的残骸坠落，造成一人死亡。同日在科威特则有两名医护人员受伤。

在美国、以色列空袭伊朗引发中东战争后，波斯湾产油国成为伊朗回应美以空袭的攻击目标。伊朗当局除锁定美国资产，也攻击民用基础设施。

阿布达比媒体办公室在社群平台X表示，「防空部队拦截一枚弹道飞弹后」，残骸坠落在班尼亚斯（Bani Yas）地区。巴基斯坦大使馆随后证实死者为巴基斯坦公民。

昨天在阿布达比市郊，一名巴勒斯坦人的车辆遭飞弹击中，导致他丧命。

伊朗不仅攻击中东各地港口、机场、住宅大楼、饭店与军事设施，也袭击波斯湾能源设施。

当地政府表示，今天上午，阿联东岸的富查伊哈（Fujairah）石油工业区遇袭引发火警，但未造成人员伤亡。

这是当地连续第2天遇袭，知情人士昨天告诉法新社，攻击导致石油储存装卸作业停摆。

在科威特，该国卫生部表示，两名医护人员因弹片落在其工作的急诊医疗中心而受伤。

另外，法新社记者今天在卡达首都杜哈听到数次爆炸声，国防部表示已拦截来袭飞弹。随后，卡达民防部门表示，工业区发生小火灾，未传出人员伤亡。

而在阿联城市杜拜，法新社记者听到3声爆炸。自战争爆发以来，伊朗已朝阿联发射超过1900枚飞弹与无人机。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）近日表示，美国在中东的基地被用于发动空袭，且有飞弹自阿联发射并击中伊朗的哈格岛（Kharg Island），但阿联官员否认相关说法。

伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）昨天更扬言，将袭击区域内的美国企业，呼吁员工撤离相关据点。

目前尚不清楚哪些企业会被锁定，但塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）上周在Telegram公布一份潜在目标清单，其中包括亚马逊（Amazon）、谷歌（Google）、微软（Microsoft）及辉达（Nvidia）等科技巨头在波斯湾国家的办公室。