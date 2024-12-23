伊朗指叙利亚不应成为恐怖主义避风港

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（法新德黑兰23日电） 伊朗的盟友叙利亚总统阿塞德垮台后，被欧美多国视为恐怖组织的「沙姆解放组织」接手主政。伊朗今天重申支持叙利亚主权完整，并称叙国不应沦为「恐怖主义的避风港」。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmail Baqaei）在每周例行记者会上表示，「我国对叙利亚的原则立场非常明确：维护叙利亚的主权和完整，并让叙利亚人民在不受外国破坏性干涉的情况下决定自己的未来。」

他指出，叙利亚不应成为「恐怖主义的避风港」，否则将在中东地区招致「后果」。

贝卡伊还说，伊朗当局并未与叙利亚的新统治者进行直接接触。 叙国前总统阿塞德（Bashar al-Assad）垮台后，领导反抗军的沙姆解放组织（HTS）接手主政。虽然近年来HTS试图改善自身形象，但美国等多国仍视之为「恐怖组织」。 夏拉（Ahmed al-Sharaa）领导的HTS于阿塞德主政期间即公然反对伊朗在叙利亚扩张影响力。夏拉本人稍早也曾批评，在阿塞德治下，叙利亚已变成「遂行伊朗人野心」之地。

夏拉掌权以来，已接见许多外国代表团，包括22日与今天分别会见土耳其外长费丹（Hakan Fidan）及约旦外长沙法迪（Ayman Safadi）。 夏拉20日会晤美国国务院近东事务助卿李弗（Barbara Leaf）率领的美国代表团；近日还有一些欧洲代表团来访。长期支持叙国反对派的沙乌地阿拉伯也预计很快就会派遣使团到访大马士革。