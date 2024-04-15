伊朗攻击之后 以色列誓言持续加萨战事

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（法新社巴勒斯坦自治区15日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）今天说，以色列前一晚对加萨发动数十次空袭。以色列表示，虽然伊朗前所未有的袭击加剧了对更广泛冲突的忧心，但以色列不会从以哈战争中分心。

根据以色列，伊朗在13日晚间向以色列发射了约170架无人机、110枚弹道飞弹和30枚巡弋飞弹。尽管以色列军方表示绝大多数都被拦截，世界大国仍敦促保持克制。

以色列军方发言人、海军少将哈加里（Daniel Hagari）昨天晚间说：「即使受到伊朗的攻击，我们一刻也没有忘记我们在加萨的重要使命，从伊朗代理人哈玛斯手中解救人质。」

哈玛斯去年10月7日袭击以色列引发以哈战争、在调解人士着眼于达成停战协议之际，人们对以色列计划派兵进入拉法（Rafah）的担忧日益加剧。拉法是加萨一个遥远的南部城市，大多数加萨240万人口都在这里避难。

哈加里说：「哈玛斯在加萨仍扣押着我们的人质。」哈加里提及的人质约130人，其中34人根据推断已经死亡。以色列说，自哈玛斯发动突袭以来，这些人质仍掌握在哈玛斯手中。

哈加里在记者会上说：「我们也有人质被扣押在拉法，我们将尽一切努力将他们带回家。」

以色列军方说，在从加萨撤出大部分地面部队大约一周后，正在「徵召约两个后备旅投入在加萨前线的作战行动」。

哈玛斯政府媒体办公室说，以色列飞机前一晚对加萨中部发动了「数十次」袭击。