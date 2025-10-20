伊朗最高领袖哈米尼否认核设施遭美军空袭摧毁

（法新社德黑兰20日电） 伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天驳斥美国总统川普（Donald Trump）声称美军6月空袭摧毁伊朗核子设施的说法，要川普「继续做梦吧」。

哈米尼透过其官方网站发表上述声明，同时质疑川普有无权利断言「一个国家若拥有核产业，则应该或不应该拥有什么」。

今年6月中旬，以色列对伊朗发动前所未见的轰炸行动，美国一度加入，空袭多处伊朗关键核设施。

川普上周在以色列国会（Knesset）演说时重申，美国确定在空袭期间「彻底摧毁」伊朗核子设施。他说：「我们对伊朗关键核设施投下14枚炸弹，正如我一开始所说，已彻底将其摧毁，这一点已获证实。」

川普昨天接受福斯新闻频道（Fox News）访问时也说，这波攻击让伊朗「不再是中东的恶霸」，美军已「摧毁其核子能力」，他更称这次行动是「最漂亮的军事行动」。

不过，美军空袭的实际影响目前仍未明朗。哈米尼今天直指川普的说法「不当、错误又霸道」。

美国国防部曾说，空袭行动可能使伊朗核计画延误1至2年，但根据美国媒体，美方初步机密情报评估，空袭其实只让计画延误几个月。