伊朗示威浪潮进入第2周

（法新社巴黎4日电） 伊朗源自于民众不满生活成本飙升的示威浪潮进入第2周，人权团体和当地媒体今天指出，抗议人士再度与安全部队爆发致命冲突。

根据官方统计，自从去年12月28日首都德黑兰商家罢市掀起抗议以来，已有包括安全部队成员在内至少12人丧生。

路透社报导，随着不满物价飙涨的这波抗争浪潮席卷全国，示威群众和安全部队间的暴力冲突在多地引爆。人权团体今天指出，持续的动荡至少已经造成16人死亡。

国营媒体和人权团体本周内陆续发布死亡和逮捕的消息，惟双方公布的数字不一。路透社无法针对相关数字进行独立查证。

总部设在美国的人权行动者新闻通讯社（Human Rights Activists News Agency）指出，夜间在抗议行动集中的德黑兰、南部希拉兹（Shiraz）和西部多地，都传出民众高喊批评这个伊斯兰共和国神职领导层口号的示威活动。

这是自从2022年至2023年因遭控违反妇女服装规定被捕的艾米尼（Mahsa Amini）于羁押期间死亡、引爆抗争以来，伊朗最大规模示威浪潮。

目前抗议主要集中在库德族和卢尔族（Lors）人口众多的西部部分地区，尚未达到2022年至2023年时的规模，也远不及2009年因总统大选争议而起的街头群众示威。

不过，在去年6月与以色列爆发12天战争，导致伊朗核设施损毁、精锐部队高阶指挥官身亡之后发生的这场动乱，不啻为1989年掌权至今的86岁最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）面临的新挑战。

承受压力的总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）政府，其发言人莫哈杰拉尼（Fatemeh Mohajerani）今天告诉国营电视台，未来4个月将对公民每个月发放相当于7美元的补助金。

根据法新社汇整官方公告和媒体报导，这波抗议已经蔓延全国31省中的23省，至少40座城市出现不同程度示威，大多为中小型城镇。