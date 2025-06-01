伊朗警告欧洲别利用IAEA报告滋事 否则将报复

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（法新社德黑兰1日电） 联合国核监督机构的报告显示伊朗大幅增加高浓缩铀产量后，德黑兰当局今天警告，曾扬言重启核制裁的欧洲大国若「利用」这份报告做出任何不当行动，伊朗将采取报复。

联合国（UN）核监督机关「国际原子能总署」（IAEA）报告指出，伊朗大幅增加浓度最高60%浓缩铀的库存，其浓缩程度已接近制造核武所需的90%左右。

根据法新社看到的IAEA机密报告，伊朗浓缩铀总量估计有9247.6公斤，目前已超过2015年几个世界强权达成的伊朗核协议所授权限额45倍。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）透过声明说，他在电话中告诉IAEA署长葛罗西（Rafael Grossi），如果达成2015年核协议的欧洲国家采取任何不当行动，德黑兰将有所回应，其指涉的是英国、法国及德国。

这3个欧洲国家曾警告，如果它们认为伊朗核计画对欧陆安全构成威胁，可能会对德黑兰重新实施制裁。

根据前述声明，阿拉奇于昨天的通话中敦促葛罗西，阻止各方利用IAEA报告「推动自身的政治目标」。

IAEA理事会（The IAEA Board of Governors）预计9日起在奥地利首都维也纳举行季度会议，期间将审查伊朗的核子活动。