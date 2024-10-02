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伊朗飞弹轰炸以色列 全球领袖反应一览

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6 分钟

（法新社巴黎1日电） 伊朗朝以色列发射一连串飞弹后，全球领袖今天敦促伊朗和以色列从悬崖边向后退一步。

德黑兰表示，这次攻击是对伊朗支持的黎巴嫩真主党（Hezbollah）首脑遇袭身亡的回应；与此同时，以色列正在对真主党发起地面攻势。

这是伊朗第2次直接攻击以色列；德黑兰今年4月以飞弹和无人机攻击以色列，报复以军对伊朗驻大马士革领事馆发动致命空袭。

以下是各界对伊朗飞弹轰炸以色列的反应：

●联合国

伊朗空袭以色列后，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）谴责「中东冲突不断扩大」。

随着以色列与真主党冲突扩大，以军与加萨（Gaza）巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）的战争也尚未止息，古特瑞斯猛烈抨击中东地区紧张情势「一步步升级」。

他说：「这必须停止。绝对有必要停火。」

●美国

白宫发表声明说，在伊朗展开攻击之际，总统拜登下令美军「协助以色列抵御伊朗攻击，并击落锁定以色列的飞弹」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，这场攻击「令人完全无法接受」，应该受到全世界谴责。

布林肯对记者说：「初步报告显示，以色列在美国和其他伙伴的积极支援下，有效击退了这场攻击。」

●以色列

以色列矢言将对伊朗的攻击进行报复。

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）表示：「这场攻击将会招致后果。我方有多项计画，将在我们决定的地点和时间采取行动。」

●哈玛斯

去年10月7日攻击以色列并掀起加萨战争的伊斯兰主义组织哈玛斯，则赞扬伊朗对以色列发动攻击。

哈玛斯表示，这场攻击是对以色列杀害「我们英勇烈士」的报复，包括9月27日在黎巴嫩首都贝鲁特遭遇空袭丧命的真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah），以及7月底在伊朗首都德黑兰遇刺身亡的哈玛斯领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。

●西班牙

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）敦促终结中东地区的「暴力升级」，而外交部长则要求各方「克制」。

桑杰士在社群媒体平台X表示：「西班牙政府谴责伊朗对以色列的攻击，并要求停止暴力升级。」

与此同时，西班牙外长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）告诉卡迪纳塞电台（Cadena Ser），马德里正在「向所有有关各方发出新的呼吁，显然包括以色列，表现出克制，勿让情势升级」。

●德国

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）要求伊朗停止对以色列飞弹攻击，并在X写道，「我以最强烈的措辞谴责正在发生的攻击」。

她补充说，「伊朗必须立即停止攻击」，因为它「正引领这个地区进一步走向深渊」。

●法国

法国总理巴尼耶（Michel Barnier）今天表示，他对情势「升级」感到担忧。

巴尼耶对国会表示：「近东和中东情势正在恶化，紧张不断升级，攻击正在发生，伊朗和以色列之间似乎正在发生直接冲突。」他说中东局势「极为严重」。

●英国

英国首相施凯尔（Keir Starme）办公室表示，施凯尔今天「以最强烈措辞」谴责伊朗攻击以色列。

根据施凯尔办公室，施凯尔在与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的通话中，「表达了英国对以色列安全和保护平民的坚定承诺」。

●加拿大

加拿大外交部长赵美兰（Melanie Joly）猛烈抨击这场攻击。

她在渥太华对记者说：「我们都看到了伊朗对以色列的攻击，我们明确谴责这类作为。」她补充说，这些攻击「只会进一步破坏区域稳定，必须停止」。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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