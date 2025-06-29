伊朗：以色列停火前袭击伊文监狱 至少71死

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（法新社德黑兰29日电） 以色列和区域宿敌伊朗日前刚停火，终结1场历时12天的战争，但伊朗司法部今天对外表示，以色列在战争尾声对德黑兰一座监狱发动的袭击行动，造成至少71死。

伊朗司法部门发言人贾汉吉尔（Asghar Jahangir）今天表示，根据官方数据，以色列23日对德黑兰（Tehran）以北的伊文监狱（Evin Prison）发动袭击行动，造成至少71人丧生。

空袭伊文监狱的行动，是以色列13日发动的伊朗轰炸任务的一环。

在与伊朗的战争尾声轰炸伊朗最恶名昭彰的政治犯监狱，说明了以色列把目标从军事和核设施扩大到伊朗统治体系的象徵。

贾汉吉尔先前表示，以色列空袭造成伊文监狱部分行政大楼受损，导致人员伤亡。司法部补充说，监狱其他囚犯已被转移到其他监狱。

伊文监狱内关押多名外籍人士，包括两名已被监禁3年的法国公民。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）于空袭事件过后在社群媒体X发文指出：「锁定德黑兰伊文监狱的袭击行动，将我国公民柯勒（Cecile Kohler）和巴瑞（Jacques Paris）置于险境之中。这是不可接受的。」