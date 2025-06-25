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传以军又在加萨开火46死 联合国批评粮援组织

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（法新社加萨市24日电） 加萨民防局表示，以军今天再度于加萨走廊开火，使46名等待物资的民众死亡，当地医护表示，医院每天面临大量伤患。人权团体与联合国（UN）机构则纷纷批评美国支持的GHF粮食分发系统。

根据加萨卫生部今天公布的数据，自5月底以来，至少有516人在索取救济物资时死于以色列炮火，近3800人受伤。

加萨走廊南部的纳瑟医院（Nasser Hospital）医护人员法哈特（Ziad Farhat）告诉法新社，「我们每天都在面对数量多到无法承受的罹难者、伤患…各医院无法容纳那么多的伤亡人员」。

加萨民防局发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）告诉法新社，以军今晨朝加萨走廊（Gaza Srip）中部一处援助站附近开火，造成21人死亡、约150人受伤，另有25人在加萨南部另一起事件中丧生。

美国与以色列支持的民间援助组织「加萨人道主义基金会」（Gaza Humanitarian Foundation, GHF）也因为今天的事件面临更多压力。这个组织5月底进入加萨走廊，取代联合国相关机构。

不过联合国机构与主要援助团体拒绝与GHF合作，因为担忧GHF的目的是迎合以色列军事目标。

联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）负责人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）说，GHF粮食分发系统「令人憎恶」，沦为「死亡陷阱」，「夺走的性命比拯救的性命还多」。

联合国人权办公室（UN Human Rights Office）发言人阿尔赫坦（Thameen Al-Kheetan）谴责在加萨的「粮食武器化」。

联合国儿童基金会（UNICEF）发言人艾尔德（James Elder）投书「卫报」（The Guardian）指出，原本约有400个援助分发站，但在GHF系统下只剩4个，而加萨境外「挤满」仓库的物资无法运入加萨。

人权团体指出，以色列3月初到5月底阻止所有援助物资进入加萨走廊，且持续实施管制，人口逾200万的加萨走廊蒙受类似饥荒的情况。

加萨民防局指控以军今天开火酿死伤。以色列军方表示，有一群人聚集在「邻近」以军的地方；GHF则否认与援助站附近的死亡事件有关。

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