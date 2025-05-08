传华府加强格陵兰谍报 丹麦外长将召见美大使了解

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（法新社奥斯陆7日电） 「华尔街日报」报导华府下令各情报部门加强对格陵兰岛（Greenland）的谍报工作后，丹麦外交部长拉斯穆森今天表示，他将召见美国驻丹麦代理大使来谈一谈。

欧洲联盟（EU）外长在华沙（Warsaw）举行非正式会议，期间拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）告诉媒体说：「我读了华尔街日报的报导，这让我非常担心，因为我们不会去监视朋友。」

「华尔街日报」报导，美国正加强有关格陵兰岛的情报搜集力道，国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）麾下多名高官上周向各情报机构负责人发布一份「情搜重点通知」，指示他们深入了解格陵兰的独立运动，以及当地民众对美国在岛上开采资源的态度。

拉斯穆森又说：「我们将召见美国代理大使来外交部进行讨论，看看我们是否可证实这令人有些不安的讯息。」

美国国务院发言人表示，国务院不对情报事务发表评论，并提到国家安全会议（NSC）发言人修伊特（James Hewitt）稍早所言，总统川普已明确表示美国担心格陵兰岛和北极的安全问题。

川普多次表示要接管北极地区丹麦半自治领土格陵兰岛，并拒绝排除使用武力吞并的可能性，此事引发美国、丹麦和格陵兰岛之间的外交危机。 （译者：纪锦玲）