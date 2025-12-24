传宏都拉斯最快24日公布总统当选人

（法新社德古西加巴24日电） 宏都拉斯3个多星期前举行总统大选，昨天人工重新计票接近尾声，国家选委会表示将宣布胜选者，但未订定公布日期。川普力挺的候选人所属政党则称，最快可能在今天公布。

在统计完99.2%的选票后，美国总统川普（Donald Trump）支持的保守派候选人、现年67岁的商人阿斯夫拉（Nasry Asfura），以些微差距领先同为保守派的72岁电视名人纳斯拉亚（Salvador Nasralla）。

这次大选的投票日为11月30日，结果却迟迟未出炉，导致国内气氛紧张。而计票进度缓慢，选举违规与舞弊的说法随之而来。

这次选举有将近2800份计票单出现疑虑并进行重新计票，经过数百名选务人员及政治代表逐一检查，最终结果将决定谁是赢家。

国家选举委员会（National Electoral Council）昨天表示，将「以目前为止掌握的资料」宣布胜选者，但未订定宣布日期。

阿斯夫拉所属的国家党（National Party）则表示，最早可能在今天公布结果。而按照目前计票结果，阿斯夫拉仅以不到1个百分点的差距领先纳斯拉亚。

选举委员会最迟需在12月30日前宣布当选人。

上周，左翼执政党自由重建党（LIBRE Party）的数千名支持者在首都德古西加巴示威，抗议他们认为的「选举舞弊」。一名士兵在示威过程中受伤，而前一天警方在驱散另一场类似抗议时也造成8人受伤。

就在选举前夕，川普出人意料地赦免前宏都拉斯总统叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）。他是阿斯夫拉所属国家党的成员，因毒品贩运罪在美国服45年刑期。

叶南德兹是被宏都拉斯引渡到美国受审，他坚称自己是因为推行保守政策，被前美国总统拜登（Joe Biden）的政府诬陷。

各界普遍认为，川普赦免叶南德兹，与他打击拉丁美洲毒贩的行动相互矛盾。

川普同时公开力挺阿斯夫拉，表示双方能「联手对抗毒品共产主义者（narcocommunist）」。他还警告说，阿斯夫拉微幅领先的局面若在计票时翻盘，将会「付出惨痛代价」。