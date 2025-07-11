传川普施压非洲国家 奈及利亚拒绝接收美国驱逐移民

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（法新社阿布加10日电） 奈及利亚政府今天表示，拒绝接收自美国被驱逐的委内瑞拉人。美国媒体先前报导，总统川普正敦促非洲国家接收被美国驱逐出境的各国人士。

遣送移民至第三方国家是川普（Donald Trump）政府打击无证移民的标志性政策，尤其是将数以百计移民送至中美洲国家萨尔瓦多声名狼藉的监狱。

奈及利亚外交部长杜加尔（Yusuf Tuggar）接受Channels Television采访时指出：「美国日益增加对非洲国家施加的庞大压力，要求非洲国家接受被美国驱逐出境的委内瑞拉人，有些人甚至是从监狱直送。」

他补充道：「要让奈及利亚接受委内瑞拉囚犯很困难。」

杜加尔还暗示，美国扬言对金砖国家（BRICS）实施高关税的动机与遣送移民问题相关。奈及利亚是金砖国家成员之一。

川普昨天在白宫会见5个西非国家的领导人。「华尔街日报」（The Wall Street Journal）报导，川普政府正敦促这些国家接收被美国驱逐出境的各国人士。

几内亚比索（Guinea-Bissau）总统则告诉记者，川普有提到将移民驱逐至第三方国家的议题，但「他并未要求我们接收移民」。他与塞内加尔（Senegal）、赖比瑞亚（Liberia）、茅利塔尼亚（Mauritania）及加彭（Gabon）等西非国家领导人一同出席了白宫会议。

川普曾采取前所未见措施，将数百位移民送至中美洲国家巴拿马，其中一些人的庇护申请尚未获得处理就被送走。

美国政府先前援引一项18世纪法律，驱逐被当局指控为委内瑞拉帮派成员的移民后，另有数百人被遣送至萨尔瓦多。