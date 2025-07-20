传英法德三国拟与伊朗举行新一轮核谈判

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（法新社柏林20日电） 德国外交界一位消息人士今天告诉法新社，英国、法国、德国计划在未来几天内与伊朗就其核计画举行新一轮谈判。

这位消息人士说道，上述三个欧洲强权正联系伊朗，拟安排未来一周举行进一步谈判。在此之前，英国、法国、德国曾警告伊朗若不恢复谈判，可能重启对伊朗的国际制裁。

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）也引述一位不具名消息人士的说法报导，伊朗已经同意跟这三个欧洲国家举行会谈，目前正在就会谈日期及地点进行磋商。

英国、法国、德国都是2015年「伊朗核协议」缔约国。该协议旨在让伊朗遏制其核计画，以交换解除制裁。

但这份来之不易的协议在美国总统川普（Donald Trump）首个总统任期内的2018年开始瓦解，当年美国退出协议，并恢复制裁伊朗。

今年6月13日，以色列对伊朗发动持续12天的战争，在那之前，伊朗与美国已经透过阿曼的斡旋人员进行数轮核谈判。然而，川普决定加入以色列的行列而空袭伊朗核子设施，实质上就终止了相关谈判。

德国外交界的消息人士说道：「绝对不能让伊朗拥有核武，这就是为何德国、法国和英国持续以欧洲三巨头形式密切合作，以寻求可持续、可验证的外交解决方案，来解决伊朗核计画。」

这位消息人士还提到：「如果今年夏天未达成解决方案，欧洲三巨头仍保留『回弹』（snapback）选项。」回弹机制允许它们对伊朗重新实施所有国际制裁。

但伊朗否认寻求获得核武。