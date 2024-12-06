俄乌参与欧安组织会议不欢而散 美俄外长未会谈

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（法新社马尔他塔卡利5日电） 乌克兰外交部长在马尔他出席一场国际会议时，指控俄罗斯外长拉夫罗夫为「战争罪犯」。美国国务卿布林肯会议期间未与俄国外长会谈。

法新社报导，欧洲安全暨合作组织（Organization for Security and Cooperation in Europe，OSCE）这次在马尔他举行会议，俄乌外长同桌而坐，西比哈（Andriy Sybiga）指责莫斯科是「我们共同安全的最大威胁」。这是自2022年俄国入侵乌克兰以来，拉夫罗夫首次访问欧盟成员国。

根据外交消息人士，当拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在塔卡利（Ta’Qali）举行的会议中讲话时，波兰、拉脱维亚外长，以及6名其他代表起身离场。

波兰外长席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天稍早表示，他拒绝「听这些谎言」，接着再次要求将俄罗斯从欧洲安全暨合作组织暂时除名。

拥有57个成员国的欧洲安全暨合作组织在冷战期间成立，但俄罗斯入侵乌克兰以来基本陷入停摆。

拉夫罗夫坐在圣马利诺（San Marino）和罗马尼亚代表之间，他指控北大西洋公约组织（NATO）和欧盟（EU）将欧洲安全暨合作组织政治化，并让这个组织变得无关紧要。

外界揣测西方国家可能在乌克兰部署军队之际，拉夫罗夫会后接受记者访问时，指责西方未能重视莫斯科对其派军支援乌克兰产生的危险「非常明确的警告」。

会议中轮到美国国务卿布林肯（Antony Blinken）发言时，他痛批俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）欲将「乌克兰从地图上抹去的帝国主义计画」。

布林肯发言时拉夫罗夫已离开会议室，布林肯还指责拉夫罗夫「用假讯息海啸淹没听众」。

布林肯之后离开马尔他，且未与拉夫罗夫会面谈话。