俄乌参与欧安组织会议不欢而散 美俄外长未会谈

(法新社马尔他塔卡利5日电) 乌克兰外交部长在马尔他出席一场国际会议时,指控俄罗斯外长拉夫罗夫为「战争罪犯」。美国国务卿布林肯会议期间未与俄国外长会谈。

法新社报导,欧洲安全暨合作组织(Organization for Security and Cooperation in Europe,OSCE)这次在马尔他举行会议,俄乌外长同桌而坐,西比哈(Andriy Sybiga)指责莫斯科是「我们共同安全的最大威胁」。这是自2022年俄国入侵乌克兰以来,拉夫罗夫首次访问欧盟成员国。

根据外交消息人士,当拉夫罗夫(Sergei Lavrov)在塔卡利(Ta’Qali)举行的会议中讲话时,波兰、拉脱维亚外长,以及6名其他代表起身离场。

波兰外长席科斯基(Radoslaw Sikorski)今天稍早表示,他拒绝「听这些谎言」,接着再次要求将俄罗斯从欧洲安全暨合作组织暂时除名。

拥有57个成员国的欧洲安全暨合作组织在冷战期间成立,但俄罗斯入侵乌克兰以来基本陷入停摆。

拉夫罗夫坐在圣马利诺(San Marino)和罗马尼亚代表之间,他指控北大西洋公约组织(NATO)和欧盟(EU)将欧洲安全暨合作组织政治化,并让这个组织变得无关紧要。

外界揣测西方国家可能在乌克兰部署军队之际,拉夫罗夫会后接受记者访问时,指责西方未能重视莫斯科对其派军支援乌克兰产生的危险「非常明确的警告」。

会议中轮到美国国务卿布林肯(Antony Blinken)发言时,他痛批俄罗斯总统蒲亭(Vladimir Putin)欲将「乌克兰从地图上抹去的帝国主义计画」。

布林肯发言时拉夫罗夫已离开会议室,布林肯还指责拉夫罗夫「用假讯息海啸淹没听众」。

布林肯之后离开马尔他,且未与拉夫罗夫会面谈话。