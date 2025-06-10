俄乌无人机继续相互夜袭

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（法新社基辅10日电） 乌克兰官员指出，俄罗斯今天清晨对首都基辅和港市敖德萨发动新一波无人机攻击，造成两人死亡，并且击中一间产科医院。俄罗斯10多个机场则因乌方攻击营运暂时受限。

在土耳其进行的和谈未能就结束这场长达3年战争的议题有所突破，乌克兰还深入俄罗斯境内进行反击，莫斯科则对基辅升高攻势。 除了达成交换战俘协议之外，和谈的进展停滞不前，俄罗斯更对无条件停火的呼吁一再予以拒绝。

在俄罗斯发射创纪录数量无人机和7枚飞弹的一波夜袭后，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）敦促西方盟友以「具体行动」作出回应。

他在社群媒体上发文说：「请有实力迫使俄罗斯媾和的美国采取行动、请除了壮大之外别无选择的欧洲采取行动。」

他表示，俄方最新这波攻势其中两枚飞弹为北韩制。

乌克兰敖德萨州（Odesa）州长基佩尔（Oleg Kiper）表示，这波攻势造成两人命丧敖德萨住宅大楼中，至少9人受伤。

驻基辅的法新社记者在首都中区听闻至少12起爆炸、防空武器声响，以及来袭无人机发出的嗡嗡声。

基辅��长表示，��区至少7个区遇袭，造成4人受伤，也有建物和汽车因而起火。

乌克兰空军指出，俄罗斯夜间对乌克兰发射创纪录的479架携带爆炸物的无人机。

基辅也以对俄罗斯境内攻击作出回应，并且锁定运输和武器生产设施为目标。

俄罗斯联邦航空运输局（Rosaviatsia）今天表示，全境有10多个机场飞航营运暂时受限，这是遭到乌克兰无人机攻击期间的标准作业程序。

俄罗斯国防部表示，夜间拦截102架乌克兰无人机。

俄、乌上周在伊斯坦堡进行第2轮和谈达成协议后，昨天进行换俘。泽伦斯基宣布相关行动「未来几天将分阶段继续进行」。 根据协议，双方同意交换所有25岁以下，以及生病或重伤的战俘。