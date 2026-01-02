俄军压境 乌克兰强制撤离札波罗热、第聂伯罗前线居民

（法新社基辅2日电） 乌克兰官员今天指出，由于俄罗斯军队持续推进，乌克兰已下令将札波罗热（Zaporizhzhia）与第聂伯罗（Dnipropetrovsk）前线地区的数千名儿童及他们的父母撤离。

负责重建事务的乌克兰副总理库列巴（Oleksiy Kuleba）在Telegram上表示：「由于安全情势严峻，当局决定强制撤离札波罗热与第聂伯罗地区44个前线定居点3000多名儿童及他们的父母。」

库列巴说，撤离行动也正在北部的切尔尼戈夫地区（Chernihiv）持续进行，这个地区与白俄罗斯接壤，近期也成为俄军炮击的目标。

他表示：「自6月1日以来，已有15万人从前线撤离至较安全的区域，其中有将近18000名儿童，以及5000多名行动不便者。」

自2022年2月入侵乌克兰以来，俄军持续在工业重镇第聂伯罗缓慢推进。

在南部的札波罗热，俄军推进行动虽不如战事激烈的乌东频繁，但近几个月来有加快趋势。

2022年9月，俄罗斯宣称正式并吞札波罗热、顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk）与赫松（Kherson）等地区，但实际上并未完全控制这些地区的全部领土。（编译：徐睿承）