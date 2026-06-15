俄军大规模空袭乌克兰酿9死 基辅着名古迹受创

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（法新社基辅15日电） 俄罗斯对乌克兰多座主要城市发动空袭，使基辅历史悠久的圣母安息主教座堂陷入火海，并造成至少9人死亡；另一方面，乌克兰对莫斯科以南地区发动的攻击也造成3人丧命。

乌克兰空军表示，俄军共发射70枚飞弹和611架无人机，主要锁定基辅为攻击目标；乌克兰防空部队则成功击落50枚飞弹及582架无人机。

这波攻击发生之际，美国与伊朗达成协议的消息为中东战争带来和平曙光，也凸显持续逾4年的俄乌战争至今仍不见尽头。 乌克兰内政部长克利孟科（Igor Klymenko）今天表示，俄军空袭东北部的哈尔科夫（Kharkiv）后，有5名救难人员在执行灭火任务时殉职。

克利孟科与哈尔科夫州长西涅古波夫（Oleg Synegubov）说，另有至少9人受伤。

首都基辅则有4人丧生，名列联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产的基辅洞窟修道院（Kyiv Pechersk Lavra）园区也陷入火海。

在场的法新社记者说，10多辆消防车包围修道院的圣母安息主教座堂（Dormition Cathedral），教堂一侧出现一个巨大破洞，火舌则从屋顶窜出，消防人员从建筑内部及高空作业平台持续灌救。

乌克兰文化部表示，俄军今年1月攻击基辅洞窟修道院建筑群，导致多栋建物受损。

基辅市军事管理局局长特卡钦科（Tymur Tkachenko）谴责这是对修道院的「直接攻击」。

法新社记者目击，当防空系统在夜空中拦截飞弹、燃烧中的残骸坠落市区时，居民纷纷奔向避难场所。

基辅北部地区约14万名居民无电可用，另外还有至少25人受伤。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）首府第聂伯罗（Dnipro）也遭到攻击，造成2人受伤。

苏米州军事行政首长格里哥洛夫（Oleg Grygorov）则表示，该州东北部地区有3人受伤，其中包括1名儿童。

另一方面，俄罗斯杜拉州（Tula）州长米利亚耶夫（Dmitry Milyaev）表示，乌克兰无人机袭击距离莫斯科约200公里的杜拉市，造成3人死亡、3人受伤。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）都在今天致电美国总统川普，讨论俄乌战争问题。

泽伦斯基在社群平台X表示，双方讨论了「有助于立即实现和平的事项」；克里姆林宫则说，普丁与川普的通话聚焦于乌克兰和平谈判，以及美国与伊朗相关议题。

这场自2022年2月爆发的冲突，已演变为二战结束以来欧洲规模最大的战争，造成数以千计平民及数十万军人丧命。（编译：刘文瑜）