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俄国安高官再访平壤 北韩将派6000人援俄重建

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（法新社莫斯科17日电） 俄罗斯国安会秘书长萧依古今天访问平壤时说，北韩将派遣6000名军事建筑人员与扫雷部队，协助重建遭乌克兰攻击的库斯克（Kursk）地区。

法新社引述俄国塔斯社（TASS）报导，这是萧依古（Sergei Shoigu）在两周内第2度与北韩领导人金正恩举行会谈。

俄罗斯2022年全面入侵乌克兰，至今已超过3年，北韩在此期间成了莫斯科主要盟友之一，向俄派遣数以千计军人，协助克里姆林宫驱逐库斯克地区的乌克兰军队。

平壤如今将派出更多专业军事部队，协助重建工作。

塔斯社引述萧依古的话说：「双方也达成协议，将持续进行具建设性的合作。」

萧依古说，北韩将派遣5000名军事建筑工人与1000名扫雷人员前往库斯克地区，还说「这是北韩人民及北韩领导人金正恩对我国施以兄弟般的援助」。

北韩官媒随后表示，双方这次在「友好与信任的融洽氛围中」会晤，金正恩已确认进一步合作计画，但未透露细节。

俄罗斯与北韩去年签署一项全面军事协议，其中包括一项共同防御条款。俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）当时罕见造访这个拥有核武的国家。

根据多方报导，平壤已向俄罗斯提供武器，用以支持其对乌克兰的战争。

北韩中央通信社（KCNA）指出，萧依古6月稍早与金正恩及北韩高阶军官会面时，双方表示希望将两国关系发展为「强大而全面的战略伙伴关系」。（译者：刘文瑜）

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