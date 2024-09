俄罗斯军队称再夺乌克兰顿内茨克州2村庄

(法新社莫斯科25日电) 俄罗斯军方今天发表部队取得的最新成果,称已于乌克兰东部的顿内茨克州(Donetsk)再占领2座村庄。此外,前煤矿城镇布格列达尔(Vugledar)战事激烈。

俄军今年已声称在乌东控制多个地点,即使乌克兰跨境对俄国领土发动攻势,俄军仍在持续推进。

俄罗斯国防部在通讯应用程式Telegram发布声明指出,其部队已「解放」顿内茨克州的戈斯特雷(Gostre)和赫里霍里夫卡(Grigorivka)聚落。

莫斯科当局先前声称已吞并顿内茨克州,其中戈斯特雷村位在首府顿内茨克市以西30公里处;赫里霍里夫卡则位于另一个俄国的重要目标、山顶城镇察苏夫雅(Chasiv Yar)附近。

军事记者也报导,乌军在顿内茨克州南部的前煤矿城镇布格列达尔面临危险局势,当地正在进行激烈的战斗。

英国国防情报单位今天表示:「俄罗斯部队目前极有可能从3个方向威胁该镇(指布格列达尔)。」

华府智库华盛顿战争研究所(Institute for the Study of War)昨天表示:「即使布格列达尔可能被夺下,但不太可能为俄罗斯部队进一步的攻击行动产生特别的作战优势。」