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俄罗斯军队称再夺乌克兰顿内茨克州2村庄

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（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯军方今天发表部队取得的最新成果，称已于乌克兰东部的顿内茨克州（Donetsk）再占领2座村庄。此外，前煤矿城镇布格列达尔（Vugledar）战事激烈。

俄军今年已声称在乌东控制多个地点，即使乌克兰跨境对俄国领土发动攻势，俄军仍在持续推进。

俄罗斯国防部在通讯应用程式Telegram发布声明指出，其部队已「解放」顿内茨克州的戈斯特雷（Gostre）和赫里霍里夫卡（Grigorivka）聚落。

莫斯科当局先前声称已吞并顿内茨克州，其中戈斯特雷村位在首府顿内茨克市以西30公里处；赫里霍里夫卡则位于另一个俄国的重要目标、山顶城镇察苏夫雅（Chasiv Yar）附近。

军事记者也报导，乌军在顿内茨克州南部的前煤矿城镇布格列达尔面临危险局势，当地正在进行激烈的战斗。

英国国防情报单位今天表示：「俄罗斯部队目前极有可能从3个方向威胁该镇（指布格列达尔）。」

华府智库华盛顿战争研究所（Institute for the Study of War）昨天表示：「即使布格列达尔可能被夺下，但不太可能为俄罗斯部队进一步的攻击行动产生特别的作战优势。」

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