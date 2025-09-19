俄罗斯远东地区发生7.8强震 海啸警报发布后解除
（法新社莫斯科18日电） 俄罗斯远东地区堪察加半岛（Kamchatka Peninsula）外海今天早上发生规模7.8强震，建筑物摇晃，当局发布海啸警报后目前已经解除。
堪察加地区首长索罗多夫（Vladimir Solodov）今天表示，强烈地震袭击当地引发一连串海啸警报，尽管海浪已抵岸边，但目前尚无人员伤亡报告。
索罗多夫补充说，「目前尚无任何损失报告。请求大家保持冷静。」
发布在社群媒体的影片显示，地震发生时，住宅内的灯具与家具摇晃，同时街上还有小部分人群聚集。
美国地质调查所（USGS）通报，地震发生在堪察加半岛首府彼得罗巴甫洛夫斯克─堪察加市（Petropavlovsk-Kamchatsky）以东128公里处，震源深度10公里。地震发生后，当地还出现一连串余震，最大规模可达5.8。
美国太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）曾警告附近海岸可能出现危险大浪，但数小时后表示威胁已经过去。
索罗多夫在社群媒体Telegram表示：「今天早上再度考验着堪察加半岛居民的韧性。」
俄罗斯联邦紧急情况部也对日本以北的千岛群岛（Kuril Islands）部分地区发布海啸警报。
堪察加位于高地震活动带，过去一周已发生至少两次规模超过7的强震。