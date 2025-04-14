俄飞弹袭乌克兰苏米酿34死 莫斯科：击中乌军会议

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（法新社莫斯科14日电） 基辅当局昨天通报，俄罗斯的攻击造成至少34人死亡。对此，俄国今天表示，其飞弹击中乌克兰军方指挥官在苏米（Sumy）召开会议的会场，并指控乌国利用平民作为「人肉盾牌」。

俄国国防部表示，俄军向「指挥官开会的地点」发射了2枚伊斯坎德-M（Iskander-M）弹道飞弹，声称击毙60名乌克兰军人。

美国总统川普昨天被问及这起攻击时表示：「我认为这太可怕了。有人告诉我，他们犯了一个错误。」

克里姆林宫（Kremlin）否认俄军以平民或住宅区为目标。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被问及此次袭击和川普的评论时告诉记者：「我们的军队只会打击军事与军事相关目标。」

不过俄国军方似乎承认有平民伤亡，并将责任归咎于乌克兰。俄国国防部表示：「基辅政权持续利用乌克兰民众作为人肉盾牌，在人口稠密的市中心设置军事设施，并举行有军人参与的活动。」

另一方面，克宫肯定上周俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）与美国总统特使魏科夫（Steve Witkoff）就乌克兰冲突举行的会谈。

培斯科夫表示：「这类接触非常有用且非常有效。」他补充说，在圣彼得堡（Saint Petersburg）的会谈提供蒲亭和川普间传递讯息「必要的管道」。

此外，克宫今天警告德国不要向乌克兰提供金牛座（Taurus）飞弹，称德国候任总理梅尔茨（Friedrich Merz）的提议可能导致这场已经持续3年的冲突恶化。

金牛座空射飞弹由德国与瑞典共同研发，射程长达500公里。

即将卸任的总理萧兹（Olaf Scholz）先前曾排除向基辅提供这种飞弹，但梅尔茨昨天表示，只要德国与欧洲伙伴达成共识，他对这项提议抱持开放态度。

培斯科夫谈到梅尔茨时表示：「他倾向立场更强硬，并主张采取一连串可能、也必然会使乌克兰情势进一步恶化的措施。」