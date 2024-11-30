充电奶奶：法国嬷车库成移民避风港

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（法新社法国加莱29日电） 68岁的法国奶奶黎普斯不顾邻居反对，每周一到五都会开放家门，让数十名移民在车库里替手机充电、稍作休息，一做就是20年，让她「充电奶奶」的名声在移民圈广为流传。

今年11月一个阴雨绵绵的日子，黎普斯（Brigitte Lips）位在法国北部港口城市加莱（Calais）家中的车库里，坐着数十名年轻人。车库墙上插着近百个充电器，现场还供应热饮。

黎普斯「充电奶奶」（Mamie Charge）的名声早已在移民圈中传开，大家都知道她为移民提供空间，让他们得以稍作喘息并替手机充电。对于往北方展开危险跋涉的移民而言，手机的必要性不言而喻。

来自东非国家厄利垂亚的移民柏卓斯（Pedros）希望定居法国，他说：「她是一位了不起的女性，对我们这种无家可归的难民来说是真正的靠山。」

尽管在当地社区引发部分反弹，但拥有8个孙子女的黎普斯说，开放家门的决定源自她深厚的天主教信仰。她向法新社表示：「这是我从小所受的教育，只要有需要帮助的人按了我们的门铃，他们就能在餐桌上找到一个位置。」

上午11时30分一到，黎普斯家中车库准时开门，聚集在门外的人群涌入车库寻找充电器，手上早已拿着手机。

黎普斯说：「一个一个来，我只有2只手。」她一边替客人的手机插上充电线，一边招待他们喝茶、咖啡，还有预先准备好的面包和番茄汤。

希望搭船前往英国的厄利垂亚移民马山（Mazen）说，对移民而言，能否找到地方替手机充电是个攸关性命的问题，「我们的手机非常非常重要」，并解释他得用手机「确认时间、找路、安排行程，需要时可能还得寻求协助」。

今年以来，有超过3万3500名无证移民搭乘简陋的船只穿越英吉利海峡抵达英国，比去年同期增加约18%。今年更是2018年跨海移民潮开始以来最致命的一年，至少已有72人命丧途中。

黎普斯的善举一做就是20年，她说，充饱电力的电池能带来安全感，以及和所爱之人保持联系的方式。

黎普斯告诉法新社：「当他们失去手机，就等于失去生命，这也是他们与家人的最后连结…只要上帝保佑我健康，我就会继续做下去。」