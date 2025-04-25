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克什米尔枪击案 印度总理矢言追捕涉案者到天涯海角

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（法新社新德里24日电） 印度指控巴基斯坦支持在争议地区克什米尔（Kashmir）的致命枪击事件后，两国今天相互祭出一连串愈演愈烈的外交报复行动。

印度总理莫迪（Narendra Modi）矢言追缉22日在度假胜地巴哈甘（Pahalgam）枪杀26名平民的枪手，并指控巴基斯坦支持「跨境恐怖主义」。

莫迪在这起发生于喜马拉雅地区的攻击后首度发表谈话表示：「我要对全世界说，印度一定会揪出、追缉并严惩每一个恐怖分子及其背后的支持者。哪怕逃到天涯海角，我们也绝不放过。」

印度警方指出，3名在逃枪手中，有2人确认为巴基斯坦籍人士。

巴哈甘的攻击事件，是25年来这个以穆斯林为主、具争议性的克什米尔地区最严重的平民遇袭事件。

印度昨晚宣布中止印巴水资源共享协议、关闭主要陆路边境通道、降级外交关系，并撤销对巴基斯坦人发出的签证。

巴基斯坦总理夏巴兹．夏立夫（Shehbaz Sharif）今天罕见召开国家安全委员会会议，与军方领袖穆尼尔（Asim Munir）等军事高层共商对策。

巴基斯坦声明指出：「任何对巴基斯坦主权和人民安全的威胁，将以坚决的对等措施在各领域作出回应。」

声明指出：「在缺乏任何可信调查和可验证证据下，将巴哈甘攻击与巴基斯坦扯上关系是轻率的，缺乏理性，且违背逻辑。」

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